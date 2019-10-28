Trump açıkladı: Bağdadi operasyonunun videolarını yayımlamayı düşünüyoruz

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Maryland'daki hava üssünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, ABD için "muhteşem bir hafta sonu" olduğunu belirtti ve IŞİD elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesi ile ilgili "Çok daha önce yakalanması gereken bir adamı yakaladık. Ama ne yazık ki yakalanmadı. O büyük hasara yol açtı." ifadelerini kullandı.

Trump, "Bu operasyonun videolarını yayımlamayı düşünüyor muyuz? Evet, bunu düşünüyoruz. Belki bazı parçaları alıp yayımlarız." dedi.

"ADAM SCHIFF'İN NASIL BİLGİ SIZDIRDIĞINI GÖRDÜM"

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve diğerlerini operasyonla ilgili neden bilgilendirmediğine ilişkin soruya Trump, şu yanıtı verdi:

"Operasyon hakkında (İstihbarat Komitesi Başkanı) Adam Schiff'e ve komitesine neden bilgi vermedim derseniz? Çünkü Schiff'in Washington'daki en büyük bilgi sızdıran adam olduğunu düşünüyorum. Siz bunu biliyorsunuz, ben de biliyorum, hepimiz biliyoruz. Schiff'in nasıl bilgi sızdırdığını gördüm. O ahlaksız bir siyasetçi. O kimsenin daha önceden görmediği türden bir bilgi sızdırıcı."

BAĞDADİ OPERASYONU

Bağdadi'nin öldüğü operasyon, önceki gece İdlib'de yapılmıştı. Barişa köyü yakınlarındaki bir hedefi, 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) yoğun ateş altına almıştı. Havadan indirme yapılan operasyonun ardından helikopterler olay yerinden ayrılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) operasyona ilişkin dün yayımlanan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde, askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadesi kullanılmıştı.

Trump, Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklamada, IŞİD elebaşının Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.