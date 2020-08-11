  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Trump basın toplantısından güvenlik ekipleri tarafından çıkartıldı!

Trump basın toplantısından güvenlik ekipleri tarafından çıkartıldı!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın dışında Gizli Servis ekiplerinin bir şüpheliye ateş ettiği gerekçesiyle günlük basın toplantısı düzenlediği salondan güvenlik ekibi tarafından çıkartıldı.

Beyaz Saray'ın dışında bir silah sesi duyulduğu gerekçesiyle basın toplantısında konuşan Trump, Gizli Servis elemanları tarafından dışarı çıkarıldı. Ardından bbirkaç dakika sonra geri gelen Trump,Gizli Servis ekiplerinin ateş ettiği bir şüphelinin vurulduğunu ifade edip bu kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Kurallara uymayan minibüsçüden gazetecilere tepki: Kurallara uymayan minibüsçüden gazetecilere tepki: "Sabah sabah sinirlendirmeyin adamı"

Tokat'ta korkunç kaza! Otomobil paramparça olduTokat'ta korkunç kaza! Otomobil paramparça oldu

Adana'da kardeşler arasında bıçaklı kavga! 1 yaralıAdana'da kardeşler arasında bıçaklı kavga! 1 yaralı

Emre Gönlüşen Adana'da son yolculuğuna uğurlandı!Emre Gönlüşen Adana'da son yolculuğuna uğurlandı!

 

11 Ağustos 2020 Salı 10:05
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
İstanbul merkezli 12 ildeki FETÖ operasyonlarında 34 kişiye gözaltına kararı!
İstanbul merkezli 12 ildeki FETÖ operasyonlarında 34 kişiye gözaltına kararı!
Taksim'de akıl almaz olay! Tinerci ağabey kardeşini yaktı
Taksim'de akıl almaz olay! Tinerci ağabey kardeşini yaktı
Trump basın toplantısından güvenlik ekipleri tarafından çıkartıldı!
Trump basın toplantısından güvenlik ekipleri tarafından çıkartıldı!
Kurallara uymayan minibüsçüden gazetecilere tepki: "Sabah sabah sinirlendirmeyin adamı"
Kurallara uymayan minibüsçüden gazetecilere tepki: "Sabah sabah sinirlendirmeyin adamı"
Tokat'ta korkunç kaza! Otomobil paramparça oldu
Tokat'ta korkunç kaza! Otomobil paramparça oldu
Adana'da kardeşler arasında bıçaklı kavga! 1 yaralı
Adana'da kardeşler arasında bıçaklı kavga! 1 yaralı
Emre Gönlüşen Adana'da son yolculuğuna uğurlandı!
Emre Gönlüşen Adana'da son yolculuğuna uğurlandı!
Koronavirüslü anne kurallara uymayıp kızının düğününe katıldı! Davetliler karantinada
Koronavirüslü anne kurallara uymayıp kızının düğününe katıldı! Davetliler karantinada
YÖK duyurdu! Rektör Hüseyin Bağ'a görevden uzaklaştırma kararı verildi!
YÖK duyurdu! Rektör Hüseyin Bağ'a görevden uzaklaştırma kararı verildi!
Bursa'da korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü
Bursa'da korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü