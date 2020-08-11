Trump basın toplantısından güvenlik ekipleri tarafından çıkartıldı!
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın dışında Gizli Servis ekiplerinin bir şüpheliye ateş ettiği gerekçesiyle günlük basın toplantısı düzenlediği salondan güvenlik ekibi tarafından çıkartıldı.
Beyaz Saray'ın dışında bir silah sesi duyulduğu gerekçesiyle basın toplantısında konuşan Trump, Gizli Servis elemanları tarafından dışarı çıkarıldı. Ardından bbirkaç dakika sonra geri gelen Trump,Gizli Servis ekiplerinin ateş ettiği bir şüphelinin vurulduğunu ifade edip bu kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.
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11 Ağustos 2020 Salı 10:05
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