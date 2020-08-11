Trump basın toplantısından güvenlik ekipleri tarafından çıkartıldı!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın dışında Gizli Servis ekiplerinin bir şüpheliye ateş ettiği gerekçesiyle günlük basın toplantısı düzenlediği salondan güvenlik ekibi tarafından çıkartıldı.