3 Kasım'da gerçekleşecek olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Başkanlık seçimi öncesi Donald Trump ve Joe Biden TSİ 04.00'te karşı karşıya gelecek. Donald Trump ile Joe Biden düellosunu canlı takip etmek isteyen kişiler canlı yayına ilişkin arama yapıyor. İşte Trump-Biden tartışması canlı izle linki ve ayrıntılar...

TRUMP BİDEN TARTIŞMASI CANLI İZLE

Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için aday olan Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Joe Biden, ikinci ve son kez canlı yayında karşı karşıya gelecek.

TRUMP BİDEN TARTIŞMASI CANLI İZLE

DONALD TRUMP - JOE BIDEN TARTIŞMASI SAAT KAÇTA?

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimlerine 12 gün kala Trump ve Biden, NBC sunucusu Kristen Welker'ın moderatörlüğünde yerel saatle 21.00'de (TSİ 04.00) Tennessee eyaletinin Nashville kentindeki Belmont Üniversitesinde karşı karşıya gelecek.

TRUMP - BİDEN DÜELLOSU

Başkanlık Münazaraları Komisyonunun (CPD) yaptığı açıklamaya göre, tartışma Kovid-19 ile mücadele, aile, ırkçılık, iklim değişikliği, ulusal güvenlik ve liderlik olmak üzere toplam 6 konu başlığında yapılacak.

Toplamda 90 dakika sürecek tartışmada, her konu başlığı için 15'er dakika ayrılacak ve her konu başlığının başında adaylara 2'şer dakikalık açılış konuşması süresi tanınacak.

Tartışma, reklamsız olarak yayımlanacak.

İLK TARTIŞMA SONRASI YENİ KURALLAR

Trump ve Biden arasında 29 Eylül'de yapılan ilk televizyon tartışmasında, tarafların birbirlerinin ve moderatörün sözünü kestiği anların yol açtığı rahatsızlığın ardından CPD, bugünkü tartışma için yeni kurallar getirmişti.

Adaylara her konu başlığının ardından verilen 2'şer dakikalık açılış konuşması sırasında diğer adayın mikrofonu kapalı tutulacak.

Ayrıca 15'er dakikalık bölümler karşılıklı atışma şeklinde devam eder, kalan zamanda da adaylar birbirinin sözünü keser ya da gereksiz müdahalede bulunursa, kesintiye uğrayan süre kadar karşıdaki adaya ek süre verilecek.

ABD'DE TELEVZYON TARTIŞMALARI DEMOKRASİ GELENEĞİNİN BİR PARÇASI

ABD'de, televizyon aracılığıyla geniş kitlelere ulaşan ilk başkanlık tartışması, Cumhuriyetçi Parti adayı, dönemin ABD Başkan Yardımcısı Richard Nixon ile Demokrat Parti adayı Senatör John F. Kennedy arasında 1960 yılında yapıldı.

Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti, 1976'da başkanlık tartışmalarını organize etmek, yayınların formatlarına ve hangi medya kuruluşlarınca yayımlanacağına karar vermek üzere Başkanlık Münazaraları Komisyonunu kurdu.

Gelirini bağımsız bağışçılardan ve yayın kuruluşlarından aldığı yayın bedellerinden elde eden Komisyon, tartışmaların formatını ve genel kurallarını belirliyor.

15 EKİM'DE YAPILMASI PLANLANAN TARTIŞMA İPTAL EDİLMİŞTİ

Trump ve Biden ilk televizyon tartışması için 29 Eylül'de Ohio eyaletinin Cleveland kentinde Case Western Reserve Üniversitesinde karşı karşıya gelmişti.

İkinci canlı yayın tartışması ise 15 Ekim'de Miami'de planlanmış ancak ABD Başkanı Trump'ın Kovid-19'a yakalanıp hastaneye yatmasıyla başlayan tartışmalar, Trump'ın en az 10 gün izolasyona girme zorunluluğuna bağlı olarak ikinci canlı yayın tartışmasının nasıl gerçekleştirileceği konusuna odaklanmıştı.

CPD'nin, "İkinci tartışma sanal ortamda yapılsın" önerisi, Trump cephesinden kabul görmemiş, Biden tarafı ise Trump'ın halen virüs taşıma ihtimali dolayısıyla fiziksel bir münazaraya karşı olduğunu açıklamıştı.

CPD, 9 Ekim'de yazılı açıklamayla 15 Ekim için planlanan ikinci canlı yayın tartışmasının yapılmayacağını duyurmuştu.

Bunun üzerine tartışmanın yapılacağı 15 Ekim'de Trump NBC'de, Biden da ABC'de canlı yayınlara katılarak seçmenlerin sorularını yanıtlamıştı.

DONALD TRUMP KİMDİR?

Doğum tarihi : 14.Haziran.1946

Donald Trump kaç yaşında : 73

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : İş Adamı, Siyasetçi, Üst Düzey Yönetici

Donald Trump doğum yeri : Queens, New York, ABD

Donald Trump, gökdelenleri ucuza kapatma yeteneğiyle on yıl içinde dünyanın en büyük emlâk satıcılarından biri haline geldi.

Donald Trump, 14 Haziran 1946 tarihinde Queens, New York, ABD’de doğmuştur. Büyükannesiyle büyükbabası Almanya, Baden'den ABD'ye göç etmişlerdir. Babası Fred Mesih Trump’dur.

1963 yıünden liseden bitirmeden ayrılmak zorunda kaldı. Ardından Askeri okulda okudu. 1968'den sonra Pennsylvania'daki Wharton Institute'de işletme bilimleri eğitimi gördü. Emlakçılık yapan babasının yanında getir götür işlerinde çalışmaya başladı.

Donald Trump, yaptığı ilk işi; 1973 yılında inşa ettirdiği New York'ta 290 dairelik 18 katlı bir gökdelendir. Yaptığı işlerdeki avantajı projelerinin tümünde yaptığı gibi, finansmanı devletten sağladığı vergi indirimi ve diğer ayrıcalıklarla (örneğin inşaat arazisinin kendisine ucuza bırakılması gibi) garanti altına almasıdır.

1975 yılında 10 milyon dolara, Grand Central Station'a (Büyük Merkez Garı) bitişik olan harabe halindeki Commodore otelini satın aldı. 1.400'den fazla odası olan bir lüks otele dönüştürmeyi planladığı bu yerin, belediyeden sağladığı desteğin yanı sıra, % 50'sini 100 milyon dolar karşılığı Hyatt Oteller Zincire sattı. Bu işten 90 milyon dolar kazanç sağladı. 1980 yılının Eylül ayında açılan Grand Hyatt Oteliçok kısa bir sürede New York'un belli başlı adresi haline geldi.

Bunun ardından başka yatırımlar gelince "New York'u yenileyen adam" olarak ün saldı. 1983 yılında çok sayıda mağazayı barındıran “Trump Tower” adlı bina onun için prestij projesi oldu.

1988 yılında 420 milyon dolara “The Plaza Hotel”i satın aldı.

Donald Trump, kendi havayolları şirketini kurabilmek amacıyla iflas halindeki Eastern Airlines havayollarının uçak filosunu (37 adet Boeing 727'yi 350 milyon dolara) satın aldı.

1990 yılında New Jersey, Adantic City'de “Tac Mahal” adında Otel-Casino inşa ettirerek kumarhane işine de girdi. O yıllarda serveti 4 milyar dolar olarak bilinmekte idi.

İlk eşi Ivana Zelnickova’dan boşandığında 15 milyon dolar tazminat ödedi.

"Forbes" adlı ekonomi dergisi ve "Wall Street Journal" gazetesine göre 90’lı yıllarda mali sıkıntı yaşadı. Çabuk toparlandı. Batışa doğru giden iş yaşantısından sonra 2005 yılında Trump Eğlence İşletmeleri Holdingi açarak tekrar yükselişe geçti.

Donald Trump, Türkiye’de İstanbul Mecidiyeköy’de Trump Towers Mall adında rezidans ve alışveriş merkezini 2012 yılında Doğan Holding ile açarak İstanbul’da büyük bir yatırım gerçekleştirdi. Trump Towers’ın açılışına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan katıldı.

Evlilikleri :

1.eşi : 8 Nisan 1977 tarihinde Çekoslovakyalı bir kayak şampiyonu olan Ivana Zelnickova ile evlendi. 22 Mart 1992 tarihinde boşandı. İvanka Trump (d.30 Ekim 1981), Eric Trump (d.6 Ocak 1984), Donald Trump, Jr.(d.31 Aralık 1977) adlarında 3 çocuğu oldu.

2.eşi : 19 Aralık 1993 tarihinde Marla Maples ile evlendi. 8 Haziran 1999 tarihinde boşandı. Tiffany Trump (d.13 Ekim 1993) adında 1 çocuğu oldu.

3.eşi : 22 Ocak 2005 tarihinde Melania Trump ile evlendi. Barron Trump (d.20 Mart 2006) adında bir çocuğu vardır.

Donald Trump, 2016 yılında ABD başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti içinden belirlenecek aday yarışına katılacağını söylemiştir.

2017 yılbaşında görev süresi dolacak olan ABD başkanı Barack Obama'nın yerine 2016 yılında Cumhuriyetçi partiden ABD başkanlığına aday olacağını açıkladı. Donald Trump, 8 Kasım 2016 tarihinde yapılacak olan başkanlık seçimi için rakibi Demokrat parti adayı Hillary Clinton ile yarışıyor.

ABD'de 8 Kasım 2016 tarihinde yapılan seçimlerin sonucuna göre ABD'nin 45. başkanı Donald Trump oldu. 20 Ocak 2017 tarihinde Barack Obama'dan görevi teslim alarak göreve başladı.

13 Mart 2018 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden aldı. Trump bu göreve CIA Başkanı Mike Pompeo'yu getirdi.

Donald Trump’ın Yapmış Olduğu Projeler :

1.Fifth Avenue Gökdeleni

2.Trump Tower

3.Trump World Tower

4.United Nations Plaza

5.Trump Park Avenue

6.Park Avenue

7.Trump Place

8.Trump International Hotel & Tower

9.Trump International Hotel & Tower Chicago

10.Trump National Golf Clubs

11.Trump Vineyard Estates

12.Trump Hollywood

13.Trump Grande

14.Trump Soho

15.Trump Parc Stamford

16.Trump Ocean Club

17.Trump Towers

JOE BIDEN KİMDİR?

3 Ocak 1973 tarihinde 31 yaşında iken ABD Delaware eyaletinin senatörü olarak seçildi. Bu görevde 20 Ocak 2009 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri‘nin devlet başkanı yardımcısı olana kadar bu görevde kaldı.

Irak Savaşı’nı destekleyen Biden, kendini ‘Yahudi olmayan bir Siyonist’ olarak tanımlıyor ve Yahudi lobisine yakınlığı ile de biliniyor. Joe Biden Yahudi Lobisi’nin Henry Kissinger‘den sonra Amerika’daki en güçlü isimlerinden biridir.

Joe Biden, 20 Kasım 1942 tarihinde ABD, Pensilvanya, Scranton’da doğmuştur. Tam adı Joseph Robinette Biden, Jr.’dır. Babası Joseph Robinette Biden Sr., annesi Catherine Eugenia Finnegan’dır. Valerie, James Brian, Francis W. Adlarında 3 kardeşi vardır. 1953 yılında, Biden ailesi Delaware, Claymont’a taşındı. İlkokul, ortaokul ve liseyi Claymont’da okuyarak 1961 yılında mezun oldu.

1965 yılında Delaware Üniversitesinden siyaset bilimi üzererine okuyarak mezun oldu. Heman ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyarak avukat olarak 1969 yılında mezun oldu. Wilmington hukuk firmasında çalışmaya başladı. 1979 yılında New Castle County meclisine seçildi, 1972 yılında da 1972 yılında Senato’ya seçildi ve ABD tarihinin altıncı genç senatör oldu.

3 Ocak 1973 tarihinde 31 yaşında iken ABD Delaware eyaletinin senatörü olarak göreve başladı. Bu görevde 20 Ocak 2009 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin devlet başkanı yardımcısı olana kadar bu görevde kaldı. Joe Biden, Senatörlük yaptığı dönemin önemli bir bölümünde, Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin üyeliğini ve başkanlığını yaptı.

Joe Biden 2008 ABD başkanlık seçimleri’nde Demokratik Parti’den başkanlığa adaylığını koydu ancak 3 Ocak 2008 tarihinde yapılan Iowa önseçimlerinde başarısızlığa uğraması nedeniyle adaylıktan çekildi. 23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Parti’nin Başkan adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterildi. 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini Demokratik Parti kazandı. Joe Biden 20 Ocak 2009 tarihinde devlet başkanlığına seçilen Obama’nın yanında ABD Başkan Yardımcısı olarak eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney‘den görevi teslim aldı.

Evlilikleri :

1.eşi: Joe Biden, 27 Ağustos 1966 tarihinde Neilla Hunter ile evlendi, 1972 yılında eşi öldü. Joseph R. III (d.1969), R. Hunter (d.1970), Naomi C (d.1971-Ö.1972) adlarında 3 çocuğu oldu.

2.eşi: 1977 yılında Jill Jacobs ile evlendi. Ashley B. (d.1981) bir çocuğu oldu.

Joe Biden , 4 Kasım 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hakkında, IŞİD konusu üzerinden yaptığı göndermeler ve açıklamalarla gündeme geldi.

21 Kasım 2014 tarihinde Joe Biden Türkiye’ye geldi, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile İstanbul Dolmabahçe‘de görüşme yaptı. 22 kasım 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Ekim ayında yaşadıkları polemiğin ardından ilk kez bir çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Joe Biden, ABD'deki 3 Kasım'da gerçekleşecek olan başkanlık seçiminde adaydır.