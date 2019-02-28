Trump: Bir şeyleri imzalamak için iyi bir zaman olmadığını düşündük 

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüşmesine dair yaptığı açıklamada "İstediklerimizi yapmadıkları için anlaşma sağlanmadı. Yaptırımların tamamen kaldırılmasını istediler ve bunu yapamazdık. Bir şeyleri imzalamak için iyi bir zaman olmadığını düşündük. Kim, bana nükleer silah kullanmayacakları sözünü verdi" dedi.

DHA