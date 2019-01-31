Trump: Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşmeden bir anlaşma olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Çinli heyetle düzenlenen görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini ancak Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmeden bir anlaşma imzalanmayacağını duyurdu.

Trump, Çinli yetkililerle yaptığı görüşmelerde hiçbir konunun masada çözümsüz kalmaması gerektiğini söyledi ve 1 Mart tarihinde Çin ürünlerinin gümrük vergilerinin yüzde 25 artacağını hatırlatarak, bunun olmaması için çalıştıklarını belirtti.

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ikinci gününde devam ederken, ABD heyetinin başında ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer bulunurken, Çinli heyete Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He liderlik ediyor.

DHA