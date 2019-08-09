Trump: Çin’le anlaşmaya hazır değiliz

Çin'den gelen, ticaret anlaşmalarıyla alakalı işlerin iyi yönde gittiğine dair açıklama sonraında ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin Çin ile bir anlaşma yapmaya henüz hazır olmadığını söyledi.

Trump, Çin'e karşı yürüttüğü politikadan başka bir çareleri olmadığını ancak Eylül ayında yapılması planlanan ticaret görüşmelerinin iptal edilebileceğini belirtti.

DHA