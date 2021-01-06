Trump destekçileri kongre binasına girdi! Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkent Washington DC'de "Amerika'yı Kurtar" isimli miting düzenleyen Amerika Bitlrşik Devletleri Başkanı Donald Trump burada konuşma yaptı. Mitingin ardından başkentte ortalık karıştı. Trump'ı destekleyenler, 3 Kasım'da Başkan seçilen Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı Kongre binasını gitti.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, yaptığı açıklamada Washington DC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Çarşamba 23:00'ten perşembe sabah 06:00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Capitol olarak adlandırılan Kongre binasında görev yapan polislerin destek kuvvet istediği belirtildi. Sosyal medyada Trump destekçilerini Kongre binası içinde gösteren fotoğraflar yayınlanıyor.

ABD Başkanı Mike Pence'in güvenlik nedeniyle Kongre binasından çıkarıldığı açıklandı.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Adam Kinzinger, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Bu bir darbe teşebbüsü" ifadesini kullandı.

TRUMP, HİLE İDDİASINI YİNELEDİ

Başkan Trump miting sırasında seçimlerde hile yapıldığına dair iddialarını yineleyerek, "Asla pes etmeyeceğiz, asla kabul etmeyeceğiz, işin içinde bir hırsızlık olduğunda kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

TRUMP CUMHURİYETÇİ SENATÖRLERİ SUÇLADI

Trump, konuşmasında Cumhuriyetçi senatörlerin Demokratlara göz yumduğunu belirterek, "Bunlardan çok var. Harika olanları da var ama bir sürü zayıf olan var. Demokratlar sınırları açarken, orduyu yıkarken ve Amerika’yı sonlandırırken görmezden geldiler. Mücadele etmeyenleri ön planda tutmalıyız. Onların kim olduğunu size söyleyeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in doğru olanı yapması halinde seçimi kazanacaklarını ifade ederek, "Umarım Mike doğru olanı yapacaktır. Umarım öyledir. Çünkü Mike Pence doğru şeyi yaparsa seçimi kazanırız. Başkan Yardımcısı Pence’in yapması gereken tek şey, belgeyi yeniden onaylamak için eyaletlere geri göndermek ve biz başkan olacağız ve sizler en mutlu insanlar olacaksınız" dedi.

ABD BAŞKAN YARDIMCI PENCE'TEN PENCE'TEN TRUMP'A VETO

ABD Başkan Yardımcısı Pence ise Trump'ın çağrısını geri çevirdi ve Kongre'nin Joe Biden'ın seçim zaferini onaylamasına engel olmayacağını belirtti. Mike Pence, "Anayasa, hangi seçici kurul oyunun sayılacağı, hangi seçici kurul oyunun sayılmayacağını belirlemek üzere tek taraflı yetki kullanmamı kısıtlıyor" açıklamasında bulundu.

Pence konuşmasında "Anayasa'yı destekleyeceğime ve savunacağıma dair yemin ettim" ifadesini de kullandı.

GÖSTERİCİLER KONGRE BİNASINI BASTI

ABD'nin başkenti Washington DC'de toplanan Trump destekçileri, Trump'ın Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse'de yaptığı konuşmanın ardından Kongre binasına yürüdü.

Protestocular, seçimlerin sonuçlarının resmileşmesine yönelik oturumun yapıldığı Kongre binası önünde zaman zaman karşıt gruplar ve polis ile karşı karşıya geldi ve arbede yaşandı.

Bir grup protestocunun barikatları yıkarak Kongre binasına girmek istemesinin ardından, polis binaya giriş ve çıkışları güvenlik nedeniyle kapattı. Buna rağmen bazı göstericiler kongre binasına girmeyi başardı.

Öte yandan Temsilciler Meclisi üyelerinin ofislerinin bulunduğu Cannon binası da kısa süreliğine tahliye edildi.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Trump göstericilere sağ duyu çağrısında bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lütfen Capitol Polisi ve Emniyet Teşkilatımızı destekleyin. Onlar gerçekten ülkemizin yanındalar. Huzurlu kalın!" ifadelerini kullandı.

Paylaşımının devamında Mike Pence'ı eleştiren Trump, "Ülkemizi ve anayasamızı korumak için yapılması gerekeni yapacak cesarete sahip değildi" dedi.

PENSİLVANYA VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Pensilvanya Valisi Tom Wolf, başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesini "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.