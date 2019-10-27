Trump doğruladı: Bağdadi öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basına yaptığı konuşmada, DEAŞ'ın lideri ve kurucusu Ebubekir el-Bağdadi'nin, Suriye'nin İdlib kentinde ABD askerlerinin düzenlediği operasyonda öldürüldüğünü açıkladı.

Trump, "Geçen gece düzenlenen operasyonda, Bağdadi öldürüldü. Bağdadi, DEAŞ'ın kurucusu ve lideriydi. ABD, kendisini yıllardır arıyordu. Operasyonu izledim. ABD personeli operasyonda kayıp vermedi. Bağdadi ile beraber, savaşçıları da öldürüldü. Baskın yapılan evdeki 11 çocuk, zarar görmeden çıkarıldı. Bağdadi intihar yeleğini patlatarak hayatını kaybetti. Yanındaki üç çocuğu da patlamada yaşamını yitirdi. Son anlarını panik ve korku içerisinde geçirdi. Operasyon 2 saat sürdü ve evden çok sayıda istihbarat elde ettik. DEAŞ'ın kökenine dair ve gelecek planlarına dair bilgiler" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE HAVA SAHASINI KULLANMAMIZA İZİN VERDİ'

Konuşmasında, Rusya, Türkiye ve Suriye'ye teşekkür eden Trump, "Türkiye bizim oraya gireceğimizi biliyordu. Onların da bazı bölgeleri üzerinden geçtik. Onlar da harikaydı, bize müdahale etmediler. Girip çıkmak, görevin çok tehlikeli bir kısmıydı. Bu askerler inanılmaz, ateş açanları anında yok ettiler. Gizli bir görevdi ve çok alçaktan, çok hızlı uçtuk. 8 helikopterden askerlerimiz indi. Bağdadi'nin bulunduğu binanın yan taraflarından patlatarak delikler açıldı, çünkü ana girişte tuzak vardı. Bu canavarlar asla adaletten kaçamayacaklar ve kalan DEAŞ mensuplarını da yakalayacağız. Operasyonu izledim. Tıpkı bir film izlemek gibiydi ve Bağdadi bir köpek gibi, korkak gibi öldü" dedi.

'HALEFLERİ KONUSUNDA BİLGİMİZ VAR, GÖZÜMÜZ ONLARIN DA ÜZERİNDE'

Bağdadi'nin ardından yerini alacak halefler hakkında bilgilerin olduğunu belirten Trump, "Halefleri konusunda da bilgimiz var. Gözümüz onların da üzerinde" dedi. Öte yandan Bağdadi'nin ölümüne ilişkin açıklamada bulunan Trump, "DNA'sı da laboratuvarda incelendi. Vücuduna erişmek için de çok fazla yıkıntı, çöküntü ortadan kaldırmak gerekiyordu. Ona ait parçaları bulmak çok zordu. İntihar yeleği de patladığı için zordu. Onaylanarak bize ölüm haberi geldi. İki tane kadın vardı, ikisinin de yeleği vardı, ancak patlatılmamıştı. Üzerlerinde yelek olması da askerlerimiz için durumu zorlaştırdı. Oradaki var olan 11 çocuk çıkarıldı. Patlamanın etkisiyle tünel yıkıldı ve Bağdadi ile birlikte 3 çocuğu öldü. Rusya, Türkiye, Irak hepsine teşekkür etmek istiyorum. Suriye'ye de teşekkür etmek istiyorum. Onların da hava sahasından uçtuk" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA