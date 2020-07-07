Trump döneminde Müslüman doktorların ABD'de çalışma başvurularında düşüş yaşandı

NEW YORK (AA) - ABD'de yapılan bir araştırma, Donald Trump yönetimi döneminde Müslüman ülke vatandaşlarının ABD'de doktorluk yapmak üzere yaptığı başvurularda düşüş yaşandığını ortaya koydu.

Amerikan Tabipler Birliği Dergisinde (JAMA) yer alan çalışma raporuna göre, ABD'deki doktor açığını kapatmak üzere her yıl uluslararası tıp mezunlarının yaptığı başvurular arasında yer alan Müslüman ülkelerden yapılan başvuruların Trump yönetimi döneminde yüzde 15 oranında düştüğü belirtildi.

Uluslararası tıp mezunları Amerika Birleşik Devletleri'nde doktorların yaklaşık 4'te 1'ini temsil ederken, yabancı doktor başvurularındaki Müslüman ülke vatandaşı oranı ise yüzde 18'in üzerinde seyrediyordu.

- Müslüman ülkelerden başvurular 2009-2015 arasında zirve yaptı

Müslüman ülke vatandaşı tıp mezunlarının 2009-2015 yıllarında ABD'de doktorluk için yapılan başvurularında adeta patlama yaşandığı, söz konusu yıllarda 4 bin 244 olan başvuru ortalamasının 2018'de yüzde 15 gibi hızlı bir düşüş oranı ile 3 bin 604'e gerilediği bilgisi paylaşıldı.

Araştırmanın başkanlığını yapan Yabancı Tıp Mezunları Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcısı John Boulet ve ekibi, raporda, ABD yönetiminin son yıllarda Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelere yönelik aldığı seyahat yasağı gibi politikaların, doktor başvurularındaki ülke grafiğini etkilediği bilgisine yer verdi.

Boulet, "Seyahat yasakları ve hatta vize almanın güçlüğü bile, doktor ihtiyacı olan kurumları iş teklifi yapmaktan vazgeçirebilir." derken, bununla birlikte çeşitli nedenlerden dolayı ABD'nin doktor ihtiyacının her yıl artmakta olduğuna dikkati çekti.

Buna ek olarak, bazı ülke vatandaşlarının değişen şartlar gereği artık ABD'de iş aramaktan vazgeçtiği, Kanada, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelere yöneldiği, bunun da ABD'nin doktor ihtiyacındaki açığı daha da artıracağı tespitine yer verildi.

- ABD'de tıp doktoru açığı her yıl artıyor

Amerikan Tıp Kolejleri Birliğinin 2019 yılı raporuna göre, ABD'nin tıp doktoru açığı her yıl artarak 2032 yılında 122 bini bulacak.

Amerika, yaşlanma ve nüfus artışı gibi sebeplerden dolayı uzun yıllardır kapanmayan doktor ihtiyacını başka ülke vatandaşlarına çalışma izni ve oturum vererek kapatıyor.

Bununla birlikte yabancı ülke tıp mezunlarından, kendi ülkelerinde doktorluk yapmış olsalar bile ABD'ye özel lisans ve yeterlilik sınavlarını geçmeleri veya 2-3 yıllık ek eğitim programlarını tamamlamaları isteniyor.

2019 yılı istatistiklerine göre, ABD'deki tıp doktoru istihdamının yüzde 4,5'inin çoğunluğu Müslüman olan ülke vatandaşlarından oluştuğu ve bu rakamın büyük çoğunluğunun ise Pakistan, Mısır ve İran vatandaşı olduğu belirtildi.



Kaynak: AA