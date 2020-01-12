Trump: Dünya izliyor, protestocuları öldürmeyin

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran yönetimine seslenerek, "Protestocuları öldürmeyin. Dünya sizi izliyor" dedi.

Trump paylaşımında, "İran liderlerine; Protestocularınızı öldürmeyin. Binlerce kişi sizin tarafınızdan zaten öldürüldü veya hapsedildi. Dünya sizi izliyor. Daha da önemlisi ABD sizi izliyor. İnternetinizi tekrar açın ve muhabirlerin serbest dolaşmasına izin verin! Büyük İran halkınızın öldürülmesini durdurun!" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA