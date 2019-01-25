"Trump, dünyadaki iktisat sistemini ortadan kaldırdı"

BURSA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "ABD Başkanı Trump, dünyada 2030 yılına kadar planlanmış olan iktisat sistemini tamamen ortadan kaldırdı ve şu anda da gördüğümüz üzere devletlerin iç işlerine karışır vaziyete kadar geldi." dedi.

Bursa MÜSİAD 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Kaan, Bursa'nın Türkiye'nin kıymetli şehirlerinden biri olduğunu ve ekonomik anlamda ülkeye çok büyük katkılar yaptığını söyledi.

Kaan, 2018 yılındaki performansı açısından Bursa'nın Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olduğunu belirterek, "Bursa, dünya çapında da ticaret etkinliğini kanıtlamış bir ilimiz. Şehrin bu başarılı performansının daha da artarak devam ettirmesi gerekir. 2018 yılı hem Türkiye'de hem de dünya ekonomi politiği açısından değerlendirdiğimizde biraz zor bir yıl oldu. Bu süreç, özellikle farklı aktörlerin de öne çıktığı ve aynı zamanda da yeni bir kavramı da bizlere göstermiş oldu; ticaret savaşları. Daha önce böyle bir şey gündemimizde yoktu." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına da değinen Kaan, şunları aktardı:

"ABD Başkanı Trump, dünyada 2030 yılına kadar planlanmış olan iktisat sistemini tamamen ortadan kaldırdı ve şu anda da gördüğümüz üzere devletlerin iç işlerine karışır vaziyete kadar geldi. Dünyada bu yeni sisteme hazır hiçbir devlet yok. Bizler dünyadaki ekonomik süreci bir fırsat olarak bileceğiz. Daha rekabetçi bir yapıya kavuşabilmemiz için biz MÜSİAD olarak bu dönemi bir fırsat olarak görüyoruz. Türkiye için bir fırsat aynı zamanda Bursa için de bir fırsat olarak görüyoruz. Bizler artık enerjimizi boşa harcamayacağız. Hareket kabiliyetlerimizi sınırlamadan, anlık gelişmelerle boğuşmadan, güçlü bir muhasebe yaparak, yeniden değerlendirerek 2019 yılını daha güçlü bir şekilde ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Tabii ki bunu söylerken, Türkiye ekonomisinin kendine özgü dinamikleri olduğunu biliyoruz, bizler bu tür sıkıntıları daha önce yaşadık. Bu tür sıkıntıları kaldıracak tüm mekanizmaları daha önceden biliyoruz. Üzülmek yok, yılmak yok, çalışmaya devam edeceğiz."

Yeni Ekonomi Paketi'nin başarıyla işlediğini vurgulayan Kaan, MÜSİAD'ın da Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen ekonomik saldırıların karşısında olduğunu belirtti.

Tüketim merkezli ekonomiden üretimi temel alan bir ekonomi anlayışına geçilmesi gerektiğini dile getiren MÜSİAD Başkanı Kaan, "Üretmeden enflasyonla mücadele edemezsiniz, üretmediğiniz zaman işsizliği önleyemezsiniz, ihracat yapamazsınız. Bursa, kargo taşımacılığını arttırdığı takdirde daha çok ülkeye ihraç yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bursa, ekonomik anlamda ülkemizin lokomotif şehri"

Bursa Valisi Yakup Canbolat da MÜSİAD'ın Türkiye ekonomisine farklı bir soluk getirdiğini, ekonomiye önemli girdilerin kazandırılmasında katkıları olduğunu söyledi.

MÜSİAD'ın istihdam konusunda da öncü olduğunu belirten Canbolat, "Bursa, ekonomik anlamda hem ülkemizin lokomotif şehri hem de Güney Marmara'nın üretim üssü olmaya devam etmektedir. Bursa'yı bölgesinin önemli şehri konumuna getiren temel etmen, ülkesine bağlı, milli heyecanı gönlünde hisseden, aynı zamanda da gayretli, cesur ve fedakar girişimcilerimizin önemli katkısıdır." ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın ekonomi, kültür anlamında özellikle tarihten aldığı güçle önemli bir şehir olduğunu söyledi.



Aktaş, dünyadaki krize rağmen ayakta duran bir Türkiye olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları toplantılarda da süreci kayıpsız atlatacaklarına inandıklarını kaydetti.



Programa, milletvekilleri, MÜSİAD yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kongre sonunda Mustafa Gürses, MÜSİAD Bursa Başkanlığını Nihat Alpay'a devretti.





Kaynak: AA