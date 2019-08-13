Trump: Ek gümrük vergilerini Noel sezonu için erteledik

ABD Başkanı Donald Trump, bazı Çin ürünlerine yönelik olan gecikmenin, gelecek Noel sezonunda Çin'in olası alışveriş miktarını artırmak için uygulanacağını söyledi.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Mayıs ayında yayınlanan ve "sağlık, güvenlik, ulusal güvenlik ve başka faktörlere sahip" bazı Çin ürünlerine uygulanacak olan ek gümrük vergilerinin ertelendiğini duyurdu.

USTR'nin söz konusu açıklamasında, "USTR'nin kamuya açık yorum sürecinde ek gümrük vergilerinin 15 Aralık ayına ertelenmesine karar verildi" denilirken, vergilerin ertelendiği ürünlerin arasında cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve video oyun konsollarının yer aldığı belirtildi.

Trump, erteleme kararıyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bunu Noel sezonu için yapıyoruz, ek gümrük vergilerinin ABD müşterileri üzerinde bir etkisi olma ihtimaline karşılık. Şu ana kadar görünürde bir şey yok."

DHA