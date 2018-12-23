İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Trump: Erdoğan ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim

Trump: Erdoğan ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Trump: Erdoğan ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Trump, görüşmeye dair Twitter'dan yaptığı açıklamada "Suriye'deki ABD askerlerinin bölgeden yavaş ve oldukça koordineli bir şekilde çekilmesini görüştük" dedi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la uzun ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. IŞİD'i, Suriye'deki ortak dahilimizi ve ABD askerlerinin bölgeden yavaş ve oldukça koordineli bir şekilde çekilmesini görüştük. Uzun yıllar sonra eve dönüyorlar. Ayrıca yoğun genişletilmiş ticareti de görüştük."

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.