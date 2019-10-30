Trump gazinin yerine köpeği montajladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında DEAŞ lideri Bağdadi'ye yönelik operasyonda yaralanan köpeğe madalya taktığını gösteren ve ardından fotomontaj olduğu anlaşılan bir paylaşım yaptı..

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'da yaptığı paylaşımındaki fotoğrafta köpeğe, pati simgeli bir madalya taktığı görülüyor. Trump paylaşımına "Amerikan Kahraman" ifadesi düştü.

VİETNAM GAZİSİNİN YERİNE KÖPEĞİ MONTAJLADI

Fotomontaj olduğu anlaşılan fotoğrafın orijinalinin Trump'ın bir Vietnam gazisine madalya taktığı törende çekildiği, gazinin yerine köpeğin montajlandığı ortaya çıktı.

Trump'ın profiline de sabitlediği bu paylaşımı, sosyal medyada ve Amerikan basınında mizah konusu oldu.

İşte Trump'ın paylaşımı

NE OLMUŞTU?

DEAŞ elebaşı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetleri'nin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

Trump, önceki gün yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.

Trump, operasyon esnasında yaralanan köpeğin fotoğrafını paylaşmış ancak köpeğin ismi gizli tutulmuştu.