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  3. Trump, ‘Golan Tepeleri'ne dair kararnameyi imzaladı (2)

Trump, ‘Golan Tepeleri'ne dair kararnameyi imzaladı (2)

FOTOĞRAFLAR

Trump, ‘Golan Tepeleri'ne dair kararnameyi imzaladı (2)

FOTOĞRAFLAR

DHA


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