Trump, ‘Golan Tepeleri'ne dair kararnameyi imzaladı (2)

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FOTOĞRAFLAR
DHA
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.