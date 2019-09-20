Trump: İran Merkez Bankası’na en yüksek düzeyde yaptırım uygulanacak

ABD Başkanı Donald Trump, Saudi Aramco petrol tesislerine düzenlenen saldırı sonrası İran Merkez Bankası'na "en yüksek düzeyde" yaptırım uygulanacağını açıkladı.

CNBC'de yer alan habere göre Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıdan İran'ın sorumlu olduğu iddialarının ardından Trump Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İran Merkez Bankası'na yaptırım uygulanması talimatı verdiğini söyledi.

Çarşamba günü resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump, "Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e İran'a yönelik yaptırımları artırma talimatı verdiğini" söylemişti.

DHA