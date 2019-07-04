Trump: İran tehdit ederken dikkatli olsun

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum limitini geçmesi ile ilgili açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İran az önce yeni bir uyarı yayınladı. Ruhani, "Yeni bir Nükleer Anlaşma yoksa uranyumu istedikleri miktarda zenginleştireceklerini" söylüyor. Tehditlerine dikkat et İran. Tehditleriniz size geri dönebilir " ifadelerine yer verdi.

DHA