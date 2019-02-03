Trump İran'ı gözlemleyebilmesi için Irak'ta asker tutmak istediğini belirtti.

Ülkesinin CBS kanalına röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı gözlemlemeye devam edebilmek için Irak'ta asker tutmak istediğini ifade etti.Afganistan'da ise daha az sayıda asker bırakmak istediklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump Venezuela'ya asker göndermenin bir 'seçenek' olduğunu belirtti.