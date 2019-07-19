Trump: “İran’ın İHA’sını düşürdüğümüze şüphe yok”

İran'in İnsansız Hava Araçlarının (İHA) düşürüldüğünü yalanlamasının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, bu konuda bir şüphenin olmadığını belirterek, "İHA'yı düşürdüler" dedi.

ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Donald Trump, Tahran'dan gelen yalanlamalar hakkında açıklama yaptı. İran'a ait bir İHA'nın ABD tarafından düşürüldüğü konusunda herhangi bir şüphe olmadığını belirten Trump, "Dünyadaki en mükemmel insanlara biz sahibiz, dünyadaki en iyi ekipmanlar bizde. Muazzam gemilerimiz var, en ölümcül gemiler, onları kullanmak istemeyiz. Ama onlar tasarlanmış en ölümcül gemiler. Onların da kendi iyilikleri için aptalca bir şey yapmamalarını umuyoruz. Eğer yaparlarsa da daha önce hiç kimsenin ödemediği bir bedel öderler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA