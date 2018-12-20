Trump: Suriye’den çıkmak hiç de sürpriz olmadı

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin Suriye'den çıkmasının hiç de sürpriz olmadığını" Twitter'da yaptığı paylaşımlarla açıkladı.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Suriye'den çıkmak hiç de sürpriz olmadı. Yıllardır bununla ilgili kampanya yürütüyorum ve altı ay önce, bunu yapmak istediğim zaman, bir süre daha kalmayı kabul ettim.

"Rusya, İran, Suriye ve diğerleri IŞİD'in yerel düşmanı. Orada iş yapıyorduk. Artık eve gelme ve yeniden kurma zamanı.

"ABD, orada yapılan işi takdir etmeyen insanlar için değerli hayatları riske atıp, trilyonlarca dolar harcadı. Peki ABD Orta Doğu'nun polisi olmak istiyor mu? Sonsuza kadar orada kalmak mı istiyoruz?

"Diğerlerinin Rusya, İran, Suriye ve diğerleriyle savaşma zamanı geldi, yalan haberlerin duyurduklarına karşın, ABD'nin ayrılmasından memnun değil, çünkü şimdi IŞİD ve diğerleriyle savaşmaları gerekecek.

"Dünyadaki en güçlü askeri yapıyı oluşturuyorum ve IŞİD bize saldırırsa bu onların ölüm fermanı olur."

Trump, Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada, "Trump Başkanlığı döneminde Suriye'de olmamın tek nedeni IŞİD'i yenmekti, yendik" demişti. (Fotoğraflı)

DHA