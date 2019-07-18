Trump: “Türkiye’ye şu an için yaptırım düşünmüyorum”

ABD Başkanı Donald Trump, S-400 meselesi üzerinden Türkiye'ye herhangi bir yaptırım uygulamayı düşünmediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington yönetiminin Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alması konusunda Türkiye'ye bir yaptırım uygulamayı düşünmediklerini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemi alması sebebi F-35 savaş uçağı sistemine dahiliyetinin askıya alındığı ve 31 Temmuz itibari ile programdan tüm ilişiğinin kesileceği açıklanmıştı.

Kaynak: İHA