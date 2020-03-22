Trump ve Meksika Devlet Başkanı Obrador, telefonda Kovid-19'u görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump ve Obrador, görüşmelerinde, Kovid-19 salgınını ve virüsle mücadelede iki ülke arasındaki iş birliğini ele aldı.

ABD-Meksika sınırının zaruri olmayan geçişlere kapatılması konusundaki mutabakatlarını yineleyen liderler, gidilen kısıtlamaya rağmen iki ülke arasındaki ticaret ile kritik hizmetlerin aksamaması gerektiği konusunda fikir birliğine vardı.

Trump, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'un yayılmaması için alınan önlemler kapsamında, Meksika sınırını zaruri olmayan geçişlere kapatacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA