Trump ve Netanyahu, Kovid-19 salgınını görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ve Netanyahu'nun bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, iki liderin Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri ele aldığına işaret edilen açıklamada, "Başkan Trump, Başbakan Netanyahu'ya bu salgını önlemek için attığı güçlü adımlardan dolayı teşekkür etti." ifadesine yer verildi.

Trump ve Netanyahu'nun Kovid-19 ile mücadele ve virüsün ekonomik etkilerinin en aza indirgenmesi noktasında yakın iş birliği konusunda mutabık kaldığının belirtildiği açıklamada, iki liderin önemli ikili ve bölgesel konuları da ele aldığı aktarıldı.

Kaynak: AA