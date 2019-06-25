Trump yönetimi, 'küresel ısınma' raporlarını gizledi iddiası

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, küresel ısınmanın tehlikeleri hakkında yapılan en az 45 araştırmayı Amerikan Tarım Bakanlığı'ndan (USDA) sakladığı iddia edildi.

Trump yönetiminin sakladığı araştırma sonuçları arasında atmosferdeki karbondioksit oranının artmasıyla gıdaların besin değerinin düşmesi ve çiftçilerin doğal kaynakları korumak için topraklarını muhafaza etmeleri gibi veriler yer alıyor.

Amerikan merkezli "Politico" siyaset dergisinin araştırmasına göre USDA, Trump'ın başkanlığı döneminde iklim değişikliği hakkında sadece dört rapor sundu. Dergi, aynı miktardaki araştırma sayısının sadece 2015 yılı içinde yayımlandığını hatırlatarak Trump yönetiminin siyasi stratejiyi bilimsel gerçekliğe tercih ettiğini yazdı.

USDA'nın raporlarını inceleyen Politico dergisine göre, küresel ısınma pirinç ekinlerindeki birçok protein, mineral ve vitaminleri kaybetmesine yol açıyor. Dünyadaki 600 milyon insanın temel besin maddesi olarak pirinç tükettiği biliniyor.

Dergiye konuşan Pensilvanya Üniversitesi'nden iklim bilimleri uzmanı Michael Mann, Trump yönetiminin önemli bir mesajın üzerini örtmeye çalıştığını ancak bunda en büyük zararı insanların göreceğini söyleyerek deniz seviyelerinin yükselmesinin, tahmin edilemeyen fırtınaların, kuraklıkların, yangınların ve sıcak hava dalgalarının hali hazırda dünyada milyonlarca insanı etkilediğini belirtti.

Dergi, Amerikan Tarım Bakanlığı'nın söz konusu araştırmaların basın bültenlerinin kamuya açık şekilde sunmadıklarını da iddia etti.

Geçtiğimiz yıl Başkan Trump, hükümetinin hazırladığı ve iklim değişikliğinin ülkeye yıkıcı etkileri olacağını belirten rapora inanmadığını söylemişti.

Trump, ABD hükümetine bağlı kuruluşlar tarafından hazırlanan raporun sadece bir bölümünü okuduğunu söylerken, raporda, iklim değişikliğinin ABD'ye yılda yüz milyarlarca dolara mal olacağı ve sağlığa zarar vereceğinin altı çizilmişti.

DHA