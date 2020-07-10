Trump'dan çok yakın zamanda Kovid-19 aşısının duyurulabileceği açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) "rekor sürede" bir aşı üretme yolunda olduklarını ve bunun çok yakın zamanda duyurulacağını açıkladı.

Trump ülkedeki Latin Amerikalıların refahının artırılmasına yönelik yeni bir girişim oluşturulmasını öngören kararnameyi, Beyaz Saray'da düzenlenen törende imzaladı.

Kovid-19 salgınının ardından okulların sonbaharda açılması yönündeki ısrarını sürdüren Trump, "Okullarımıza geri dönüp bu siyasi saçmalığı durdurmalıyız. Demokratlar okulların açılmasını istemiyor çünkü bunun kendilerine 3 Kasım'daki seçimlerde yardımcı olacağını düşünüyorlar. Ancak ben bunun onlara seçimlerde zarar vereceğini düşünüyorum. Okulları açın." çağrısında bulundu.

Bilimsel alanda da ilerleme kaydettiklerinin altını çizen Trump, "Şu anda Kovid-19'a karşı kullanılan birçok etkili tedavi yolu var, birçoğu da geliştirme aşamasında. Rekor bir sürede aşı üretme yolundayız ve çok çok yakın zamanda bu aşının duyurulacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

ABD'deki protestoların ardından polise sağlanan fonların kesilmesi taleplerine de tepki gösteren Trump, "Bu insanlar delirmiş. Polise sağlanan fonu kesmek Latin Amerikalılara da büyük zarar verir." görüşünü paylaştı.

Trump, Kovid-19 salgını ortaya çıkmadan önce Amerikan ekonomisinin en iyi günlerini yaşadığını vurgulayarak, "Çin 67 yıldır en kötü günlerini yaşıyordu, mutsuzdu ve yanlış yöne ilerliyordu. Biz ise ekonomide bir numaraydık. Ardından salgın geldi. Ama biz yine kendimizi toparlayacağız." mesajını verdi.













Kaynak: AA