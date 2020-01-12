Trump'dan İran'a bomba! Sakın öldürmeyin

Dünya İran ve ABD arasında yaşanan gelişmelere kilitlenmişken Trump sosyal medyadan İran'ı bombalamaya devam ediyor. İran'ın düşen uçakla ilgili yaptığı itiraf niteliğindeki açıklamalardan sonra sokağa çıkan halka yapılan müdahaleler Trump'ın tepkisini çekti. ABD Başkanı Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Donald Trump, Twitter hesabına, İran'ın liderlerine hitaben büyük harflerle "PROTESTOCULARINIZI ÖLDÜRMEYİN" yazdı.

"ABD GELİŞMELERİ İZLİYOR"

Trump açıklamasında, "Şu ana kadar binlerce kişi sizler tarafından öldürüldü ya da hapse atıldı. Dünya, gelişmeleri izliyor. Daha da önemlisi ABD de gelişmeleri izliyor. İnterneti yeniden açın ve gazetecilerin ülkenizden özgürce bildirmesine izin verin! İran'ın harika insanlarını öldürmeyi durdurun!" ifadelerini kullandı.

"PROTESTOCULAR KATLEDİLEMEZ"

Trump Cumartesi günü de yine Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın insan hakları kuruluşlarına, ülkede süren protesto gösterilerini özgürce gözlemlemesine izin vermesi gerektiğini söylemiş, "Bir kez daha barışçıl gösteriler düzenleyen protestocular katledilemez, internete erişim kısıtlanamaz" demişti.

ABD Başkanı ayrıca "uzun zamandır acı çektiğini" belirttiği İran halkını da, "cesareti" nedeniyle övmüştü.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi uçak, 8 Ocak sabahı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düşmüştü. 176 yolcunun tamamın hayatını kaybettiği uçakta 82 İranlı, 63 Kanadalı, 11 Ukraynalı, 10 İsveçli, 4 Afgan, 3 Alman ve 3 İngiliz bulunuyordu.

İran Dışişleri Bakanlığı ve İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 176 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasına "insani hata ile yanlışlıkla" ateşlenen bir roketin sebep olduğu belirtildi. İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade de yaptığı açıklamada tüm sorumluluğu üzerine aldığını bildirdi.