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Trump'ın Biden'a bıraktığı mektupta ne yazıyor? Sosyal medyada tartışma konusu oldu

Donald Trump'ın başkanlıktan giderken yerine getirdiği tek gelenek selefine mektup bırakmak oldu. Trump'ın Biden'a ne yazdığı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Trump'ın Biden'a bıraktığı mektupta ne yazıyor? Sosyal medyada tartışma konusu oldu

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Başkanlık seçimlerinde seçimi Donald Trump'ın önünde bitirerek Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olan Joe Biden, bugün kongre merkezinde düzenlenen yemin töreniyle görevine resmen başladı.

Amerika Birleşik Devletleri'mdeki geleneklerine göre görevi devreden başkan ve başkan yardımcıları yeni seçilen ve görevi teslim alan yeni başkan ve yardımcısına  Beyaz saray'a birer mektup bırakırlar. Bırakılan mektupları yeni seçilen mevkidaşları alır. Bugün düzenlenen törene Donald Trum, katılmadı. Buna karşın yardımcısı Pens'in törene katıldığı, Trump'ın mektubunu Beyaz saraydan ayrılmadan önce  bir mektüp bıraktırdığı belirtiliyor.

TRUMP'IN BIDEN'A BIRAKTIĞI MEKTUPTA NE YAZIYOR?

Trump'ın Biden'a bırakttığı mektupta ne yazdığı en çok merak edilenlerden biri oldu.

Sosyal medyada dolaşan bilgilere göre Donald Trump'ın Joe Biden'a yazdığı mektupta “Biden biliyorsun değil mi, seçimde hile yaptın! Seçimi sen kazanmadın, ben kazandım” yazıyor.

OBAMA'NIN MEKTUBUNU TAKDİR ETMİŞTİ

Donald Trump 'Başkan' sıfatıyla verdiği ilk röportajda Barack Obama'nın mektubunu 'takdir ettiğini' ifade etmişti.

Trump, Obama'nın mektubuna ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Uzundu. Karmaşıktı. Düşünce doluydu. Zaman alacak bir işti. Ve bunu takdir ettim. Onu aradım ve teşekkür ettim."

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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