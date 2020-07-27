Trump'ın en yakınındaki isim koronavirüse yakalandı!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

ABD basınında yer alan habere göre Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien kendisini evinde karantinaya aldı.

O'BRIEN VİRÜSÜ BİR AİLE ETKİNLİĞİNDE KAPMIŞ OLABİLİR

ABD basınında çıkan habere göre Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın bir aile etkinliğinde koronavirüse yakalanmış olabileceği belirtiliyor.

ABD medyasındaki haberler sonrası Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "O'Brien orta belirtiler gösteriyor, kendini izole ediyor ve Beyaz Saray dışında güvenli bir yerden çalışıyor" ifadesi kullanıldı.

O'BRIEN, BEYAZ SARAY'DA KORONAVİRÜSE YAKALANAN EN ÜST DÜZEY İSİM

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile yakından çalışan Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, bugüne kadar Beyaz Saray'da koronavirüse yakalanan en üst düzey isim oldu.

Halihazırda 4 milyon 234 bini aşkın vakanın kayıtlara geçtiği ABD, dünya üzerinde en çok pozitif testin görüldüğü ülke. Aynı zamanda en çok can kaybı da ABD'de, 146 bin 935 kişi Covid-19'dan yaşamını yitirdi.