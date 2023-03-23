Trump'ın fotoğrafları dünyayı karıştırdı! Trump tutuklanıyor mu?

2024 seçimlerine yeniden adaylığını koyan Donald Trump geçtiğimiz günlerde Stormy Daniels ile ilişkisi olduğu iddialarını kapatmak için sus payı verdiği ve bu durumu gizlediği için mahkemelik olmuş ve mahkemeden tutuklama talebi çıktığını iddia etmişti.

MAHKEME ONAY VERİRSE TUTUKLANACAK

Eğer ki o iddialar onaylanırsa Trump New York adliye binasına getirilecek. Trupm'ın ise mahkemesi hala devam ederken sosyal medya kullanıcıları yapay zeka ile Donald Trump'ın tutuklanmasına ilişkin olası fotoğrafları paylaştı.

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FOTOĞRAFLAR TEPKİYE NEDEN OLDU

Donald Trump'ın polislerden kaçtığı ve zorluk çıkardığı görülürken bazı fotoğraflar kimi kullanıcılar tarafından gerçek zannedildi. Fotoğraflar ise Trump destekçileri tarafından sosyal medya da büyük bir tepkiye neden oldu.