Trump'ın fotoğrafları dünyayı karıştırdı! Trump tutuklanıyor mu?

ABD'nin eski Cumhurbaşkanı Donald Trump sosyal medya hesabından tutuklanacağını ve destekçilerinin sokağa çağırdığı bir tweet atmıştı. Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar ise tüm dünya basınını karıştırdı.

YAYINLAMA
Google News
Trump'ın fotoğrafları dünyayı karıştırdı! Trump tutuklanıyor mu?

2024 seçimlerine yeniden adaylığını koyan Donald Trump geçtiğimiz günlerde Stormy Daniels ile ilişkisi olduğu iddialarını kapatmak için sus payı verdiği ve bu durumu gizlediği için mahkemelik olmuş ve mahkemeden tutuklama talebi çıktığını iddia etmişti.

Trump'ın fotoğrafları dünyayı karıştırdı! Trump tutuklanıyor mu?

MAHKEME ONAY VERİRSE TUTUKLANACAK

Eğer ki o iddialar onaylanırsa Trump New York adliye binasına getirilecek. Trupm'ın ise mahkemesi hala devam ederken sosyal medya kullanıcıları yapay zeka ile Donald Trump'ın tutuklanmasına ilişkin olası fotoğrafları paylaştı.

Trump'ın fotoğrafları dünyayı karıştırdı! Trump tutuklanıyor mu?

FOTOĞRAFLAR TEPKİYE NEDEN OLDU

Donald Trump'ın polislerden kaçtığı ve zorluk çıkardığı görülürken bazı fotoğraflar kimi kullanıcılar tarafından gerçek zannedildi. Fotoğraflar ise Trump destekçileri tarafından sosyal medya da büyük bir tepkiye neden oldu.

Trump'ın fotoğrafları dünyayı karıştırdı! Trump tutuklanıyor mu?Trump'ın fotoğrafları dünyayı karıştırdı! Trump tutuklanıyor mu?

İlgili Haberler
Londra Caddelerinde "Hoş Geldin Ramazan" coşkusu!
Londra Caddelerinde "Hoş Geldin Ramazan" coşkusu!
Birleşmiş Millet uyardı! "2050 yılına kadar su krizinde önlem alınmazsa..."
Birleşmiş Millet uyardı! "2050 yılına kadar su krizinde önlem alınmazsa..."
Afrika'dan yeni bir virüs alarmı! Dünya'nın en ölümcül virüslerinden olan Marburg virüsü can almaya başladı!
Afrika'dan yeni bir virüs alarmı! Dünya'nın en ölümcül virüslerinden olan Marburg virüsü can almaya başladı!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Londra Caddelerinde "Hoş Geldin Ramazan" coşkusu!
Londra Caddelerinde "Hoş Geldin Ramazan" coşkusu!
Birleşmiş Millet uyardı! "2050 yılına kadar su krizinde önlem alınmazsa..."
Birleşmiş Millet uyardı! "2050 yılına kadar su krizinde önlem alınmazsa..."
Afrika'dan yeni bir virüs alarmı! Dünya'nın en ölümcül virüslerinden olan Marburg virüsü can almaya başladı!
Afrika'dan yeni bir virüs alarmı! Dünya'nın en ölümcül virüslerinden olan Marburg virüsü can almaya başladı!
Uganda LGBT'li bireylerin hapis cezasına çarptırılmasını onayladı!
Uganda LGBT'li bireylerin hapis cezasına çarptırılmasını onayladı!
Son Haberler
Pazarcılar birbirine girdi! Pompalı tüfeği çıkararak yan tezgahtaki pazarcıya saldırdı!
Pazarcılar birbirine girdi! Pompalı tüfeği çıkararak yan tezgahtaki pazarcıya saldırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta kalıcı konutların temel atma töreninde konuştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta kalıcı konutların temel atma töreninde konuştu!
Trump'ın fotoğrafları dünyayı karıştırdı! Trump tutuklanıyor mu?
Trump'ın fotoğrafları dünyayı karıştırdı! Trump tutuklanıyor mu?
Erdoğan'ın müjdesini verdiği 7 bin 500 lira olacak En düşük emekli maaşı yasasının çıkacağı tarih belli oldu
Erdoğan'ın müjdesini verdiği 7 bin 500 lira olacak En düşük emekli maaşı yasasının çıkacağı tarih belli oldu
Ormanlar küle döndü! Avustralya'da 100 bin hektarlık alan yok oldu!
Ormanlar küle döndü! Avustralya'da 100 bin hektarlık alan yok oldu!
Suriye Savunma Bakanlığı duyurdu: "İsrail, Halep Havalimanı'na saldırı düzenledi"
Suriye Savunma Bakanlığı duyurdu: "İsrail, Halep Havalimanı'na saldırı düzenledi"
Çok Okunanlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Muğla'da inanılmaz olay! İntihar dediler, cinayet çıktı!
Muğla'da inanılmaz olay! İntihar dediler, cinayet çıktı!
AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem!
AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem!
Afganistan'da 6.5 büyüklüğünde deprem! Pakistan'da hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
Afganistan'da 6.5 büyüklüğünde deprem! Pakistan'da hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
Tüm dünya bunu konuşuyor! Putin dublör mü kullanıyor?
Tüm dünya bunu konuşuyor! Putin dublör mü kullanıyor?
Yorumlananlar
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ameliyatlara bile girmişti! Sahte doktor "dersimi aldım, tahliyemi istiyorum" dedi!
Ameliyatlara bile girmişti! Sahte doktor "dersimi aldım, tahliyemi istiyorum" dedi!