Trump’ın Georgia’daki 2020 seçimlerine müdahale davası başladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump ve 18 sanığın Georgia eyaletindeki 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada ilk duruşma televizyondan canlı yayınlandı. Trump ve 18 sanığın aynı anda yargılanacağı duruşmanın 23 Ekim'de başlayacağı açıklandı.

ABD'nin Eski Başkanı Donald Trump ve 18 sanığın yargılandığı Georgia eyaletinde 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale suçu ile ilgili dava dün başladı. Televizyondan canlı olarak yayınlanan duruşmada, Fulton Bölge Savcılığı davanın 4 ay süreceğini belirterek sanıklardan 2'sinin avukatları Kenneth Chesebro ve Sidney Powell davalarının diğer sanıklardan ayrılmasını talep etti. Eyalet Yargıcı Scott McAfee, hızlı bir dava süreci talep eden Chesebro ve Powell'ın davaları birbirinden ayırma taleplerini reddettiğini duyururken 19 sanığın aynı anda yargılanacağı duruşmanın 23 Ekim'de başlayacağını açıkladı. Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, 19 sanık aleyhindeki davanın yaklaşık 4 ay sürmesinin beklendiği kaydedilirken, 150'den fazla tanığın dinlenmesi planlanıyor.

Öte yandan Yargıç McAfee, davadaki sanık sayısı dikkate alındığında ön görülen zamanın iyimser olduğunu belirterek, "Kolaylıkla bunun iki katı olabilir" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında Georgia eyaletindeki 2020 başkanlık seçim sonuçlarına müdahale etmekle suçlandığı 98 sayfalık bir iddianame hazırlanmış, Trump ve 18 sanığa 41 suç yöneltilmişti. İddianamede, sanıkların tamamı 20 yıla kadar hapis cezası öngörülen şantaj ile dolandırıcılık için komplo kurmak ve yanlış beyanda bulunmakla suçlanmıştı. Geçtiğimiz ay ise Georgia eyaletindeki Fulton County Hapishanesi'ne giderek yetkililere teslim olan Trump, 200 bin dolar kefaletle serbest kalmış, dosyası için çekilen sabıka fotoğrafı ile ABD tarihinde sabıka fotoğrafı çekilen ilk ABD başkanı olmuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)