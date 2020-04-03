Trump'ın ikinci kez yaptırdığı koronavirüs testi de negatif çıktı

Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez yaptırdığı koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

Conley, yaptığı yazılı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bu sabah koronavirüs testi yaptırdığını belirtti.

TRUMP'IN KORONAVİRÜS TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Trump'ın sağlıklı olduğunu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini ifade eden Conley, testin 15 dakikada sonuçlandığını kaydetti.

Conley, "Başkan Trump'ın test sonucu negatif çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Trump, ilk olarak 14 Mart'ta bir virüs testi yaptırmış ve onun da sonucu "negatif" çıkmıştı.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ABD'de şimdiye kadar 217 bin 262 kişi hastalığa yakalandı, 5 bin 151 kişi ise hayatını kaybetti.