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Trump'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı testler sonucu sosyal medya hesabından eşi ve kendisinin koronavirüs olduğunu açıkladı.

Trump'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Donald Trump, danışmanı Hope Hicks'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından kendisine ve eşine yaptırdığı testin pozitif olduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamasında Trump, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Trump, kısa süre önce, danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı.

Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.

 

 

 

Ayrıntılar gelecek...

Okan Gül
Video Editörü


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