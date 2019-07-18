Trump'ın S-400 konusuna ilişkin mesajı sonrası Dolar'da son durum!
Trump'ın S-400 konusuna ilişkin yaptığı açıklamanın ardından Dolar/TL kurunda aşağı yönlü hareket başladı. Gün içinde 5,70'i gören dolar, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının ardından 5,61 seviyelerine indi.
Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini teslim almaya başlamasının ardından Pentagon'dan açıklama gelmişti. Pentagon'dan yapılan açıklamada Türkiye'nin F-35 programında askıya alındığı belirtilmişti.
Bu açıklama sonrası ABD'nin Türkiye'ye başka yaptırım uygulayıp uygulamayacağı merak edilirken, Başkan Trump "Türkiye'ye yaptırım düşünmüyorum" dedi.
DOLAR GERİLEMEYE BAŞLADI
Gün içerisinde 5,70'leri gören Dolar, Trump'ın bu açıklaması sonrası 5,61'e kadar geriledi. Dolar kuru şu sıralar 5,62 sevilerinde işlem görüyor.
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