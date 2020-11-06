Trump'ın seçim ekibinden flaş açıklama: Seçimler henüz bitmedi

Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım Salı günü yapılan ve sonuçları henüz netleşmeyen başkanlık seçimlerinde, kritik eyaletlerden Georgia ve Pennsylvania'da sayım işlemleri hala sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın öne geçmesinin ardından Donald Trump'ın ekibinden açıklama geldi.

Trump'ın seçim ekibi, "Seçimler henüz bitmedi. Joe Biden'ın seçimleri kazandığına dair yapılan tahminler, henüz oy sayım işlemi bitmeyen 4 eyalete dayanıyor." ifadelerine yer verdi.

Georgia'da oy sayım işlemlerinde usulsüzlük olduğu ve oyların yeniden sayılabileceğine işaret edilen açıklamada, Pennsylvania'da da usulsüzlükler olduğu ve Cumhuriyetçi üyelerin oy sayım işlemlerine gözlemci olarak katılmalarına izin verilmediği belirtildi.

"BIDEN, BEYAZ SARAY ÜZERİNDEKİ SAHTE ZAFERİ İÇİN BU EYALETLERE GÜVENİYOR"

Nevada'da ise yasa dışı kullanılmış birçok oy tespit edildiğinin savunulduğu açıklamada, Trump'ın Arizona'da da kazanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Biden, Beyaz Saray üzerindeki sahte zaferi için bu eyaletlere güveniyor. Ancak seçim sonuçlandığında, Trump yeniden başkan olacak." değerlendirmesi yapıldı.

GEORGIA EYALETİNDE OYLAR YENİDEN SAYILACAK

Trump'ın seçim ekibinin yaptığı açıklama sonrasıkonuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Oy sayımın bitmediği 16 seçici delegeye sahip Georgia eyaletinde oyların yeniden sayılması kararı alındı.

Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, yaklaşık 5 milyon oy kullanıldığını ve adaylar arasındaki oy farkının çok az olduğunu belirterek, oyların yeniden sayılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önde götürdüğü eyalette, oyların yüzde 98'inin sayılmasının ardından yarış, az bir farkla Biden lehine dönmüştü.

Toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları halen netleşmiş değil. Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerindeki yarışı Trump önde götürürken, Pensilvanya, Nevada, Arizona ve Georgia'da Biden ipi göğüslemeye daha yakın.

Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat Parti adayı olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 253, Cumhuriyetçi Parti adayı olan Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege kazanmış durumda.

Bir eyalette oyların çoğunu kazanan aday, o eyaletin nüfus büyüklüğüne bağlı olarak sahip olduğu seçici delegelerin tümünü kazanırken; bir adayın başkanlık yarışını kazanabilmesi için 270 seçici delegeye ulaşması gerekiyor.