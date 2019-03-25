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  3. Trump'ın skandal kararına Türkiye'den ilk tepki

Trump'ın skandal kararına Türkiye'den ilk tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu kabul eden skandal kararnameyi imzalamasına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Trump'ın skandal kararına Türkiye'den ilk tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu kabul eden skandal kararnameyi imzalamasına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu kabul eden skandal kararnameyi imzalamasına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı. Ancak bu karar, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu'daki barış çabalarını engelleyerek, bölgede gerilimi daha da artıracak" ifadelerini kullandı.

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