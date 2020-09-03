Trump'ın tehdidi sonrası New York Valisi Cuomo'dan açıklama

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın New York dahil protestolar sırasında yasa dışı eylemlere müsade eden eyaletlere federal yardımları kesme tehdidinde bulunmuştu. New York Valisi Andrew Cuomo, Donald Trump'ın sözlerine tepki gösterdi.

TRUMP'IN TEHDİDİNE TEHDİTLE KARŞILIK VERDİ

New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın New York'ta istenmediğini ifade etti.

"NEW YORK'A KORUMALARI BIRAK, ORDUYLA GELMESİ GEREKİR"

Vali Cuomo, konuya ilişkin olarak ''New York'a gelemez. New York sokaklarında yürümeyi aklından geçiriyorsa, korumaları bırak, orduyla gelmesi gerekir. New York için yaptığı en iyi iş buradan ayrılmaktı. Bırakın Florida'ya gitsin.'' ifadesini kullandı.

"TRUMP İLK GÜNDEN NEW YORK'U CEZALANDIRMAK İSTEDİ"

New York Valisi Andrew Cuomo, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ilk günden New York'u cezalandırmak istediğini söyledi.

"TRUMP, KRAL DEĞİL, NEW YORK'UN FONLARINI KESEMEZ"

Vali Cuomo, Trump'ın eyaletlerin ve kentlerin toparlanması için gereken fonları vermeyi reddettiğini belirtti.

Cuomo, ''Trump, kral değil, New York'un fonlarını kesemez. Bu yasa dışı bir adım.'' değerlendirmesinde bulundu.