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  3. Trump'tan ABC'nin Barış Pınarı Harekatı manipülasyonuna tepki gösterdi

Trump'tan ABC'nin Barış Pınarı Harekatı manipülasyonuna tepki gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan haber kanalı ABC'nin, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri Barış Pınarı Harekatı sırasında kaydedilmiş gibi servis etmesini, "skandal" olarak nitelendirdi.

Amerikan ulusal haber kanalı ABC, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı video görüntülerini, harekat sırasında kaydedilmiş gibi çarpıtarak servis etti.

 

15 Ekim 2019 Salı 15:03

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