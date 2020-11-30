Trump'tan aşı açıklaması: Moderna acil aşı onayı için FDA'ya başvurdu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump,yaptığı açıklama ile Moderna’nın acil aşı onayı için FDA’ya başvurduğunu belirtti.

ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından geliştirilen potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik deneylerine göre yüzde 94.1 oranında etkili olduğu duyurulmuş, bunun dışında da söz konusu aşının ciddi vakaları önlemede yüzde 100 etkili olduğunu belirtmişti. Moderna, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da aşının acil kullanımı için başvuru yapacağını açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Moderna’nın acil aşı onayı için FDA’ya başvurduğunu duyurarak, “Moderna şu anda acil aşı onayı için başvuruyor. FDA hızlı hareket etmeli! Warp Speed operasyonu büyük bir modern zaman başarısı oldu” ifadelerini kullandı.

ABD'DE KORONAVİRÜSTE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 857 artarak 273 bin 126'ya yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 141 bin 30 artışla 13 milyon 753 bin 146'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 857 artarak 273 bin 126'ya çıktı.

Tedavilerinin ardından iyileşenlerin sayısı 8 milyon 109 bini geçerken, toplam test sayısı 193 milyona yaklaştı.

Ülkede Teksas eyaleti 1 milyon 254 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 218 bine yakın vakayla Kaliforniya ve 992 binden fazla vakayla Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı 34 bin 514 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, vaka sayısında 679 bin ile 4'üncü sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 433 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 314 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

NE OLMUŞTU?

ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, 16 Kasım Pazartesi günü yaptığı açıklamada aşının etkililik oranını yüzde 94,5 olarak duyurmuştu.

BioNTech ile ABD’li ilaç firması Pfizer ortaklığıyla geliştirilen koronavirüs aşısının ise yüzde 90'ın üzerinde etkili olduğu ifade edilmişti. BioNTech ve Pfizer geçtiğimiz hafta koronavirüs aşısının acil kullanımına izin verilmesi için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuru yapmıştı.