Trump'tan Çin'e yönelik 'gümrük vergilerini artırabiliriz' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen ürünlere ihtiyaç duyuması halinde 300 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirilebileceğini söyledi.

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin halen devam ettiğini hatırlatan Trump, iki ülkenin bir anlaşma üzerinde uzlaşamaması durumunda kısıtlayıcı tedbirler alacaklarını ve ek gümrük vergilerinin 300 milyar dolar daha artırılabileceğini söyledi.

DHA