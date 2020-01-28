Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, Elazığ merkezli deprem dolayısıyla taziyelerini iletmiş ve Türkiye’nin yanında olduğunu ifade etmiştir.

İki lider ikili ilişkilerin yanında İdlib ve Libya başta olmak üzere bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur."

Beyaz Saray Basın Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Erdoğan-Trump telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "İki lider Libya'da dış müdahalenin elimine edilmesi ve ateşkesin sürdürülmesinin gerekliliği konusunu ele aldılar. Liderler ayrıca İdlib'de devam eden şiddetin son bulması gerektiği konusunda da mutabık kaldılar" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD bölgede çalışmalarını sürdürüyor. AFAD, deprem bölgesinde 45 kişinin enkazdan sağ kurtarıldığını açıkladı. Ayrıca depremde 41 kişi hayatını kaybederken (Elazığ 37, Malatya 4), hastanelere başvuran bin 607 kişiden bin 516'sı taburcu edildi.

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