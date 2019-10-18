Trump'tan Fransız muhabire küstah cevap: Belki bizim başkanımız daha iyidir
ABD Başkanı Trump küstah tavırlarına devam ediyor. Son olarak Fransız kadın muhabire söylediği ilginç söz sosyal medyada yankı buldu. Muhabirin "Fransa'da işsizlik yüksek, ABD'de düşük. Formülünüz ne?" sorusuna Trump, "Belki bizim başkanımız daha iyidir" yanıtını verdi. Trump'ın yanıtı "O ne özgüven o" dedirtti.
ABD Başkanı Donald Trump ile bir ziyaret esnasında yanına yaklaşan Fransız kadın muhabir arasında ilginç anlar yaşandı. Fransız muhabirin, Başkan Trump'a sorduğu işsizlik sorusu izleyenlere "O ne özgüven o" dedirtti. Trump, muhabire "Sizden daha iyi başkanımız var" dedi.
TRUMP İLE FRANSIZ MUHABİRİN DİYALOĞU ŞAŞKINLIK YARATTI
Fransız muhabir, Trump'a "ABD'de işsizlik oranınız çok düşük. Fransa'da işsizlik oranımız çok yüksek. Bunun için tarifiniz ne?" diye sordu. Trump, "Belki de bizim sizden daha iyi bir başkanımız var" dedi ve gülümseyerek uzaklaştı.
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