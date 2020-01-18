Trump'tan Hamaney'e: O sözlerine çok dikkat etmeli!

ABD ve İran arasındaki gerilimde karşılıklı sert ifadeler kullanılmaya devam ediyor. İran dini lideri Hamaney, Donald Trump için 'palyaço' ifadesini kullanmış ve 'İran halkını destekliyor gibi göründüğünü ancak zehirli hançerle sırtlarından bıçakladığını' söylemişti. Trump, Hamaney'e Twitter hesabı üzerinden cevap verdi.

TWİTTER'DAN CEVAP VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın sözde dini lideri, ki son dönemde o kadar da yüce değil, ABD ve Avrupa ile ilgili bazı kötü laflar etmiş. İran'ın ekonomisi kötü gidiyor ve halkı da acı çekiyor. O (Hamaney) sözlerine çok dikkat etmeli!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürmesinin ardından, İran da 8 Ocak'ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı el-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemiş ve iki ülke arasındaki gerginlik had safhaya ulaşmıştı.

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