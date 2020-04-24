Trump'tan Kolombiya'ya Kovid-19 yardımı teklifi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yardım teklifi yaptı.

Beyaz Saray'dan yayımlanan yazılı açıklamada, Trump ve Kolombiyalı mevkidaşı Duque'nin, Kovid-19 konusunda telefon görüşmesi yaptığı ifade edildi.

Görüşmede her iki liderin de salgın nedeniyle ülkelerinin karşılaştıkları zorluğu aşmada birlikte çalışmanın önemini dile getirdiği belirtilen açıklamada, "Başkan Trump, Kolombiya'nın sağlık sistemine kritik kaynakların sağlanması teklifini yaptı." bilgisi paylaşıldı.

Trump ve Duque'nin Batı yarımküre için iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın önemini bir kez daha vurguladığına işaret edilen açıklamada, "İki lider, Venezuela'da devam eden krizin ve bölgedeki diğer önceliklerin ele alınması konusunda birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti." ifadesine yer verildi.

ABD ve Kolombiya arasındaki ilişkinin güçlü olduğunun altının çizildiği açıklamada, "Trump ve Duque Kovid-19 krizinin ilerleyen aşamalarında da yakın iletişimin korunması konusunda mutabık kaldı." ifadesi kullanıldı.





Kaynak: AA