Trump’tan Meksika duvarı için ‘Ulusal Acil Durum’ hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump Meksika sınırına inşa edilmesini istediği duvar bütçesi için ülkede "Ulusal Acil Durum" ilanı ile ilgili gerekli belgeyi imzalayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında ABD - Meksika sınırına inşa edilmesini istediği duvar için "Ulusal Acil Durum" ilanı ile ilgili gerekli belgeyi imzalayacağını duyurdu. Trump, dünyanın her yerinde ABD'nin içinde bulunmaması gereken savaşların içinde bulunduğunu ancak kendi sınırlarını korumakta eksik kaldığını ifade ederek, ABD'ye Meksika üzerinden kaçak yollarla insan ticareti yapıldığını ve uyuşturucu getirildiğini söyledi.

"Sınır güvenliği ve ordumuz inanılmaz başarılı"

Trump, bu insanların birçok politikacının iddia ettiği gibi gümrük kapılarından değil sınırdaki boşluklardan geçtiğini vurgulayarak Demokratların yalan söylediğini ve bunun büyük bir "aldatma" olduğunu ileri sürdü. Trump, bunun yüzde yüz çözümünün duvarı inşa etmek olduğunu kaydetti. "Sınır güvenliği ve ordumuz inanılmaz başarılı" diyen Trump yönetimi süresince var olan duvarları onardıklarını ve sınırı güçlendirdiklerini hatırlattı.

Meksika Tijuana'dan binlerce kişinin ABD'ye girmek için sınıra geldiğini ve onları durdurmak için orduyu göndermek zorunda kaldığını söyleyen Trump, "Duvar olsaydı buna gerek kalmazdı ve çok fazla para kurtarabilirdik" dedi.

"Önlem almakta geç kaldık"

Kendi yönetimine sınır güvenliği için yeterince destek verilmediğini belirten Trump, kongrenin son bütçede çıkarttığı bir milyar 370 milyon doların yetersiz olduğunu ifade etti. Trump önlem almakta gecikildiğini anlatarak, ilan ettiği olağanüstü hal ile diğer federal ödeneklerden 8 milyar dolara yakın para çekilebileceğini aktardı ve bununla duvarı inşa edeceklerini söyledi.

Trump "Ulusal Acil Durum" için gerekli olan belgeler hakkında, "Emir imzalandı ve oval ofise girer girmez kalanlarını da imzalayacağım" diyerek gelecek olan tüm davalara hazırlıklı olduğunu ifade etti.

Trump'ın kararını dava etmeye hazırlar

Özellikle Demokrat kongre üyeleri daha önce de olağanüstü halin başkanlar tarafından kullanıldığını ancak ilk defa kongrenin kararına rağmen ve kararı hiçe sayarak kullanıldığını ifade ederek gelen kararı dava etmeye açık olduklarını belirtti.

Ayrıca, aralarında Kaliforniya'nın da bulunduğu bazı eyaletlerin vali ve başsavcıları da kararı protesto ederek yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.

Kaynak: İHA