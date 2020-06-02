Trump'tan protesto açıklaması: Orduyu devreye sokacağım

George Floyd'un ölümüyle fitili ateşlenen ırkçılığa karşı sürdürülen protestolar için Trump'tan ordu açıklaması geldi.

Pazar akşamı yer yer şiddet olaylarının yaşandığı protesto gösterilerinin ardından haftanın ilk günü barışçıl gösterilen yapıldığı Washington'da, Başkan Trump'ın açıklamaları öncesi polis harekete geçti.

Polis, Beyaz Saray’ın karşısında bulunan Lafayette Parkı'nı göz yaşartıcı gaz ve kalkanlarla boşaltmaya başladı. Trump, bu sırada Beyaz Saray'ın Gül Bahçesi'nde ülkedeki şiddet olaylarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Trump, protestolara gerektiği takdirde askeri müdahalede bulunulması yönünde talimat vereceğini söyledi.

TÜM FEDERAL KAYNAKLAR

ABD Başkanı Trump’ın açıklamasından satır başları şöyle;

*George Floyd’un ölümü boşuna değildi ama öfkeli kalabalığın barışçıl protestoları bastırmasına izin veremeyiz.

*İsyan ve yağmayı durdurmak için sivil ve askeri tüm federal kaynakları seferber ediyorum.

*Eyalet valilerine sokakları kontrol altına almak için güvenlik güçlerinin varlığını ciddi derecede arttırmanın vaktinin geldiğini söyledim. Eğer şehirler buna uymazsa ABD ordusunu göndererek onlar için sorunu hızla çözeceğim.

*Washington’da isyan, yağma ve kontrolsüzce süren yakıp yıkmaya karşı binlerce askeri ve sivil polis görevlendiriyorum.”