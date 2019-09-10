Trump'tan şoke eden açıklama: John Bolton görevden alındı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan soyal medyadan açıklama yaptı. Trump, dün gece Bolton'a, artık Beyaz Saray'da ona gerek olmadığını söylediğini açıkladı..

ABD Başkanı Donalt Trump, John Bolton'ın birçok önerisine şiddetle karşı çıktığını ve yönetimdeki birçok kişinin de kendisiyle hemfikir olduğunu söyledi ve buna ek olarak, "Bu nedenle de John'dan istifasını istedim ve bu sabah bana verdi. John'a hizmeti için teşekkür ediyorum." dedi.

Trump, Bolton'ın yerine gelecek ismi, gelecek hafta açıklayacağını kaydetti.

John Bolton da Twitter hesabından, "Başkan Trump'a dün gece istifa etmeyi önerdim ve bana 'Bunu yarın konuşalım' dedi." açıklamasında bulundu.

Bolton ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, yaklaşık 1 buçuk saat sonra Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.