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Trump'tan sonra... Putin de Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Rus yazar Sergey Komkov tarafından Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi.

Trump'tan sonra... Putin de Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi

Rus basının haberlerine göre yazar Sergey Komkov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'i  2021 Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi.

Haberde ABD Başkanı Donald Trump'ın Nobel Komitesine 9 Eylül'de adaylığının sunulduğu da belirtildi.

Putin'in aday gösterilmesin ilişkin gazetecilere açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Adayların değerlendirilmesiyle ilgili bir prosedür var. Ödül verilirse iyi, verilmezse sıkıntı yok. Burada başka bir şey söylemek zor." dedi

Ayrıca, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın da ödüle aday gösterildiği biliniyor.

Trump'tan sonra... Putin de Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi

TRUMP DA ADAY GÖSTERİLMİŞTİ

ABD yerel basınında yer alan haberlere göre Trump, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki barışın sağlanmasına yardımcı olduğu için Norveç Parlamentosu üyesi Christian Tybring-Gjedde tarafından, 2021 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.

Tayfun Altuntaş
Editör


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