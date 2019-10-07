Trump'tan Suriye açıklaması geldi: Bu saçma savaşlardan çekilme vakti geldi!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından açıklama yaptı. Trump yaptığı açıklamada, "Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi''" paylaşımında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump;

"Yılar önce ABD yalnızca 30 gün süre ile Suriye'ye gitti. Orada hiçbir amacı olmayan bir savaşın içine çekildik. Bu saçma savaşlardan çekilme vakti geldi."