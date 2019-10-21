Trump'tan Suriye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump, Suriye konusu ile ilgili olarak "Suriye'de ateşkese uyuluyor ufak çatışmalar devam ediyor" ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "(Suriye) Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti, her iki tarafa da bakmalısınız" dedi.

Trump açıklamasında " "Onları 400 yıl koruma sözü vermedik." dedi.

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