Trump’tan Türkiye’ye küstah tehdit: "Türkiye’yi mahvederiz"

ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, ekonomik yönden mahvederiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Suriye'den çekilme sürecinin başladığını vurgulayarak, "Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz" dedi.

İç siyasette hükümetin kısmen kapanmasıyla tıkanan Başkan Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile beklenmedik küstah bir şekilde Türkiye'yi ekonomik olarak bitiririz açıklamasına bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Suriye'den çekilme sürecinin başladığını vurgulayarak, "Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz,"20 millik güvenli bölge oluşturulmalı. Öte yandan, Kürtlerin Türkiye'yi provoke etmesini istemiyorum" dedi.

Trump, "ABD askerinin Suriye'den gecikmiş çekilmeye başladığını, DAEŞ unsurlarını sert bir şekilde vuruyoruz. Bölgeye tekrardan geriye dönmeleri halinde ve toparlanırlarsa, yakındaki üslerimizden yeniden vuracağız. ABD'nin uzun vadeli Suriye'deki DAEŞ'i yok etme politikasından en çok yararlanan Rusya, İran ve Suriye oldu. Askerlerimizi eve getirmenin zamanı geldi. Sonu gelmeyen savaşları durduralım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA